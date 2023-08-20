Кабмин Турции обсудит зерновую сделку, урегулирование в Украине и экономику

Правительство Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник на очередном заседании актуальные международные и внутренние проблемы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера, на обсуждение вынесены такие вопросы, как возобновление зерновой сделки и проведение соответствующих переговоров с ООН и западными странами, урегулирование на Украине, а также ситуация на севере Кипра после стычки 18 августа в буферной зоне представителей миротворческих сил ООН с турками-киприотами.

Среди основных вопросов внутренней повестки, как отмечается, рассмотрение трехлетней программы экономического развития Турции, ситуация на финансовых рынках и меры для ее стабилизации, повышение зарплат чиновникам и пенсионерам.

Правительство Турции проводит заседания раз в две недели. По его итогам Эрдоган выступает с традиционным телеобращением к нации.