https://news.day.az/world/1590983.html Нидерланды поставят Украине самолеты F-16
Нидерланды поставят Украине самолеты F-16
Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16.
О достижении соответствующей договоренности президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - говорится в сообщении.
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