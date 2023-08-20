Нидерланды поставят Украине самолеты F-16

Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16.

О достижении соответствующей договоренности президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - говорится в сообщении.