США могут столкнуться с проблемами при пополнении арсеналов после поставок Украине

Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за поставок Украине. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сказал один из них, стоящие перед министерством задачи не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе. Чтобы избежать ситуации, в которой за резким бумом производства последует его спад, Пентагону будет необходимо "на протяжении более длительного периода сохранять закупки на [более высоком] уровне, чтобы у [США] были не только адекватные запасы, но и адекватная производственная и промышленная база, способная удовлетворять запросы". "Мы хотим гарантировать, что сможем удерживать внимание правительства, союзников и партнеров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения", - сказал газете второй источник в Пентагоне.

Как пояснил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд, многие страны - участницы альянса оказались вынуждены "заново учиться массовому производству боеприпасов". "Хорошо и приятно осознавать, что через пять лет мы сможем нарастить продукцию и восполнить запасы. Но сейчас Украина испытывает дефицит, а у нас будут неприятности", - сказал он.

Проблемой для Вашингтона может стать и нехватка "основных материалов, требуемых для производства вооружений", пишет издание, отмечая "глобальный дефицит химикатов и взрывчатых веществ". По словам представителя Пентагона, пока Соединенные Штаты располагают достаточными запасами взрывчатых веществ, но по мере того, как заводы будут производить больше снарядов, США "потребуется дополнительное производство как пропеллентов, так и взрывчатых веществ".