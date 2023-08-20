Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменистаном

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркменистана в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, со стороны Ашхабада видна ясная политическая воля, а также политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок газа в Европу.

"Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры", - рассказал министр.

До этого стало известно, что Туркменистан, который занимает четвертое место в мире по объемам запасов газа, проигрывает другим странам при планировании поставок в Европу.