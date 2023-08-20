В Стамбуле призвали горожан экономить воду

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети X ("икс", ранее Twitter) призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи.

Он сообщил, что, по данным синоптиков, на следующей неделе в Стамбуле осадков не ожидается.

"Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", - написал мэр.

В мэрии сообщили, что запасы воды в водохранилищах города по состоянию на воскресенье снизились до 32,38% от нормы из-за засушливого лета. Это наименьший показатель за последние девять лет.

Синоптики прогнозируют, что на будущей неделе средняя температура в Стамбуле будет превышать 30 °C.