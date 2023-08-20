Мятежники Нигера опасаются нападения Франции

Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани в ходе переговоров с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) высказал опасения, что Франция планирует нападение на страну. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

По словам одного из чиновников, который пожелал остаться неизвестным, Тчиани неоднократно высказывал подобные опасения о том, что Франция, которая располагает в стране примерно 1,5 тыс военнослужащими, а также проводила обучение вооруженных сил Нигера и совместные операции с ними, активно планирует нападение.

Источник агентства подчеркнул, что глава мятежников также призвал страны ЭКОВАС отменить санкционные меры, но не смог ничего предложить взамен.