Эрдоган и Орбан обсудили евроинтеграцию Анкары

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, провел встречу в Будапеште с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, где обсудили отношения между двумя странами, темы связанные с евроинтеграцией Турции и важные международные вопросы, передает Day.Az.

На переговорах наряду с отношениями между Турцией и Венгрией были рассмотрены вопросы полноправного членства в Европейском союзе Турции, региональные и международные проблемы

Эрдоган прибыл в Будапешт с однодневным визитом по приглашению Орбана, чтобы принять участие в торжествах, посвященных национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана. В планах также стоят переговоры турецкого лидера с представителями нескольких стран, присутствующих в столице Венгрии.