Кадры обрушения крыши склада Wildberries в Подмосковье

Опубликованы кадры того, как потоки воды, которые образовали ливни в Подмосковье, пробили потолок на складе Wildberries в Электростали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что мощные ливни сначала залили склад Wildberries, а после этого ураганный ветер снес его ворота. Из-за мощных порывов некоторые хранившиеся на складе товары оказались на улице, полностью залитой водой, образовавшейся от ливней.

На кадрах можно увидеть, что все произошло очень быстро - скопившийся за сегодняшний день на крыше склада "водопад" из дождевой воды просто пробил ее и затопил помещение и все, что в нем находилось, а именно коробки с товарами.

После обрушения потока некоторые коробки с товарами на складе упали прямо в воду, другие же - и вовсе "уплыли" в другую часть помещения.