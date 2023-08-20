МИД Ирана вызвал послов Дании и Швеции

Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский Министерство иностранных дел Ирана в связи с чередой акций по сожжению Коранов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tasnim.

"МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах", - говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана в ходе встречи дипломатами Дании и Швеции заявил, что Иран считает правительства этих двух стран ответственными за акции осквернения Корана.