https://news.day.az/world/1591017.html Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения - Вучич
Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения - Вучич
Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений, передает Day.Az.
"Состоялся важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для нас важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией, и эта встреча была еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Вучич в Instagram.
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