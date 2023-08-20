Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений, передает Day.Az.

"Состоялся важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для нас важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией, и эта встреча была еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Вучич в Instagram.