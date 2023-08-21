https://news.day.az/world/1591031.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Day.Az.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 11:05 в районе Гёскун.
Очаг землетрясения залегал на глубине 22,17 километра, говорится в публикации.
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