Землетрясение в Турции
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Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Day.Az.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 11:05 в районе Гёскун.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22,17 километра, говорится в публикации.