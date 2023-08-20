Президенты Узбекистана и Турции обсудили двусторонние отношения

В Будапеште состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az.

На встрече были обсуждены вопросы укрепления дружественных связей между Узбекистаном и Турцией, развития стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Было выражено удовлетворение продолжающимися интенсивными взаимодействиями и обменами между двумя странами на высшем уровне.

Заметен значительный рост объемов взаимной торговли. С начала июля этого года вступило в силу Соглашение о преференциальной торговле между странами. Количество совместных предприятий превысило 2,5 тысячи.

Президенты Узбекистана и Турции выразили поддержку планам ведущих компаний обеих стран по реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики.

Рассмотрен план мероприятий как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, включая предстоящее заседание совместного Совета стратегического сотрудничества, а также саммиты Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества, запланированные на текущий год.