В ЭКОВАС оценили возможность переговоров с мятежниками в Нигере

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщили, что заявления военных мятежников Нигера из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывают дверь для переговоров, направленных на поиск урегулирования кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообществе подчеркнули, что "речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров".