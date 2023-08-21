https://news.day.az/world/1591046.html В ЭКОВАС оценили возможность переговоров с мятежниками в Нигере
В ЭКОВАС оценили возможность переговоров с мятежниками в Нигере
В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщили, что заявления военных мятежников Нигера из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывают дверь для переговоров, направленных на поиск урегулирования кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В сообществе подчеркнули, что "речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров".
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