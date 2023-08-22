Фермеры несут убытки в Италии

Экстремальная жара в Италии может стоить фермерам €6 млрд. По оценкам сельскохозяйственного союза Coldiretti, урожай пшеницы сократился на 10%, меда - на 70%, винограда - на 14%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на сельскохозяйственный сектор влияют погодные условия. В начале года зафиксирована засуха, затем Италию накрыли ливни.

В день наблюдалось около 11 экстремальных погодных явлений, в том числе град, торнадо, наводнения и ураганы. В городах Италии зафиксированы рекордно высокие температуры. В центре и на юге ожидается новая волна жары до +40 градусов.