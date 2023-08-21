https://news.day.az/world/1591100.html В Иране задержан суннитский священнослужитель
В Иране задержан суннитский священнослужитель
Задержан известный иранский имам суннитской общины Мовлеви Абдулхамид.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на госучреждение Исламской Республики.
Выяснилось, что против него было возбуждено уголовное дело из-за его провокационных выступлений в пятничных проповедях.
"Его неоднократно предупреждали об этом, но имам суннитской мечети в городе Захедан настаивал на своей позиции", - говорится в заявлении, распространенном Министерством юстиции провинции Систан и Белуджистан.
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