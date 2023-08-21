Китай берет Иран под свою опеку?
Китай готов совместно с Ираном противостоять внешнему вмешательству и односторонней травле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил глава китайского Министерства иностранных дел Ван И в беседе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
"Китай готов работать с Ираном", - сказал министр.
Ван И также пообещал быть на страже охраны суверенитета, безопасности и интересов развития двух государств, отстаивать совместные интересы развивающихся стран и международную справедливость.
Ранее мы писали о том, что Китай и Индия обязались поддерживать мир на спорных территориях.
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