Китай берет Иран под свою опеку?

Китай готов совместно с Ираном противостоять внешнему вмешательству и односторонней травле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил глава китайского Министерства иностранных дел Ван И в беседе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

"Китай готов работать с Ираном", - сказал министр.

Ван И также пообещал быть на страже охраны суверенитета, безопасности и интересов развития двух государств, отстаивать совместные интересы развивающихся стран и международную справедливость.

Ранее мы писали о том, что Китай и Индия обязались поддерживать мир на спорных территориях.