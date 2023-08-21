Казахстан и Вьетнам укрепляют торгово-экономическое сотрудничество
Двухлетний план совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества, а также еще 11 документов подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
В частности, подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями "Казмунайгаз" и Sovico Group, аналогичный документ с вьетнамской фирмой подписали представители АО "Казахстанские железные дороги". Меморандумы о взаимопонимании подписал Комитет по инвестициям МИД Казахстана с Агентством по инвестициям Вьетнама и с компанией Crystal Bay Tourism Group, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и компания Vietjet Aviation.
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