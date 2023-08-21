Два президента, один вопрос

- встретятся ли Эрдоган и Путин в августе?

Какой-либо конкретики о возможной встрече в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина отсутствует.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе турецкого лидера.

"По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики. Мы ничего не можем сообщить относительно встречи", - сообщили в пресс службе. Собеседник агентства подтвердил, что ранее озвучивались сроки проведения встречи президентов до конца августа. Но пока определенности нет, администрация "проинформирует СМИ, как только будет конкретика".

Ранее мы писали о том, что Путин и Эрдоган встретятся не в Турции.