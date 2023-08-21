https://news.day.az/world/1591144.html Эрдоган заинтересован в увеличении объема торговли с Венгрией
Эрдоган заинтересован в увеличении объема торговли с Венгрией
Турция стремится в кратчайшие сроки довести объем торговли с Венгрией до 6 миллиардов долларов США.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Между Турцией и Венгрией существует широкий спектр отношений, основанных на прочной дружбе. Мы добиваемся значительного прогресса во всех сферах наших отношений с Венгрией", - подчеркнул он.
Отметим, что вчера Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана совершил однодневный визит в Будапешт.
Напомним, что в 2022 году двусторонний торговый оборот Турции и Венгрии достиг 3,5 миллиарда долларов.
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