Сильный пожар в Стамбуле
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В культурном центре Шехид Эрол Ольчок, расположенном в районе Эсенюрт города Стамбул вспыхнул пожар.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, к месту происшествия было привлечено большое количество пожарных.

Согласно информации, в данный момент ведутся работы по тушению пожара.

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