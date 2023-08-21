https://news.day.az/world/1591172.html Сильный пожар в Стамбуле
Сильный пожар в Стамбуле
В культурном центре Шехид Эрол Ольчок, расположенном в районе Эсенюрт города Стамбул вспыхнул пожар.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, к месту происшествия было привлечено большое количество пожарных.
Согласно информации, в данный момент ведутся работы по тушению пожара.
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