Глава британской дипломатии поедет в Китай спасать отношения с Поднебесной

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибудет с визитом в Китай в конце августа для стабилизации отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации одного из них, Клеверли прибудет в Пекин 29 августа. Другой источник агентства полагает, что визит состоится в конце августа, но не уточняет его сроков.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Клеверли перенес визит в КНР на неопределенное время из-за отсутствия в публичном пространстве его китайского коллеги Цинь Гана. 25 июля Цинь Ган был смещен с должности решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента). Главой МИД КНР вновь стал Ван И, который занимал этот пост с 2013 по 2022 год.

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