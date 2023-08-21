Сближение Ирана и Саудовской Аравии внушает надежду в Китай

Глава МИД Китая Ван И увидел в улучшении отношений Ирана и Саудовской Аравии волну примирений, начавшуюся на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Al Jazeera.

Китайский дипломат заявил об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахияном. Ван высоко оценил встречу Амир-Абдоллахияна с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, назвав ее началом волны примирения на Ближнем Востоке.

"Мы будем продолжать поддерживать страны Ближнего Востока на пути развития (...), укрепляя взаимопонимание и диалог, придерживаясь единства и самосовершенствования, а также реализуя принципы добрососедства и дружбы", - заявил глава китайского МИД.

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