Сближение Ирана и Саудовской Аравии внушает надежду в Китай
Глава МИД Китая Ван И увидел в улучшении отношений Ирана и Саудовской Аравии волну примирений, начавшуюся на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Al Jazeera.
Китайский дипломат заявил об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахияном. Ван высоко оценил встречу Амир-Абдоллахияна с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, назвав ее началом волны примирения на Ближнем Востоке.
"Мы будем продолжать поддерживать страны Ближнего Востока на пути развития (...), укрепляя взаимопонимание и диалог, придерживаясь единства и самосовершенствования, а также реализуя принципы добрососедства и дружбы", - заявил глава китайского МИД.
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