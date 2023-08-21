Богатые страны обвинили в продвижении нео-колониализма

Специалисты британской благотворительной организации Debt Justice обвинили богатые страны в попытке создать новую форму колониализма. Они назвали проблемой то, что более бедные государства вынуждены инвестировать в проекты по добыче ископаемого топлива для погашения долгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает The Guardian.

В организации пришли к выводу, что более бедные страны берут в долг у богатых государств, а для погашения задолженности должны инвестировать в проекты, связанные с ископаемым топливом, использование которого вредит окружающей среде. В стране Суринам заявили, что задолженность оказалась настолько высокой, что они пытаются погасить ее всеми возможными способами.

"Реальность такова, что это новая форма колониализма - мы поменяли одного правителя на правление наших кредиторов, которые в большинстве случаев уже владеют тем, что принадлежит нам. Разница в том, что на этот раз мы подписали сделку сами", - заявили в местной группе гражданского общества Projekta.