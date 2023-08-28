Принц Гарри и Карл III назначили дату мирных переговоров

Король Великобритании Карл III встретится со своим младшим сыном принцем Гарри в Лондоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает OK! со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По данным инсайдера, "мирные переговоры" между Карлом III и принцем Гарри пройдут 17 сентября. Герцог Сассекский прибудет в Лондон из Дюссельдофа, где 16 сентября он выступит в качестве ведущего на соревнованиях для бывших военнослужащих "Игры непокоренных". В это же время король Карл III вернется в столицу Великобритании из своего шотландского поместья в Балморале.

"Король перенес официальный визит во Францию ​​на 20 сентября, поэтому у него есть несколько свободных дней в Лондоне, чтобы встретиться со своим сыном. В данный сотрудники пытаются уточнить детали этой встречи", - рассказал источник.

Инсайдер добавил, что несмотря на то, что Меган Маркл будет сопровождать мужа во время поездки в Германию, на встречу с Карлом III она не приглашена.

В последний раз принц Гарри виделся со своим отцом, когда прилетал на коронацию Карла III в мае 2023 года. Гарри провел в Великобритании 28 часов и сразу после окончания мероприятия улетел в США к Меган и детям.