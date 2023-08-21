Тегеран не будет говорить с Вашингтоном

Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не планирует организовать их в дальнейшем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи в ходе своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Информация о том, что встреча между иранскими и американскими официальными лицами состоится в кулуарах заседания Генассамблеи ООН, не соответствует действительности. Иран не ведет прямых переговоров с США и не планирует этого делать ни на полях Генассамблеи, ни где бы то ни было", - приводит его слова иранские СМИ.

Канани Чафи подчеркнул, что две страны проводили только непрямые переговоры, в ходе которых обсуждались обмен заключенными и разблокировка иранских активов.

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