Глава британского МИД посетит Китай

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибудет с визитом в Китай в конце августа для стабилизации отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации одного из них, Клеверли прибудет в Пекин 29 августа. Другой источник агентства полагает, что визит состоится в конце августа, но не уточняет его сроков.