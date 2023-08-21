https://news.day.az/world/1591218.html Глава британского МИД посетит Китай - СМИ
Глава британского МИД посетит Китай - СМИ
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибудет с визитом в Китай в конце августа для стабилизации отношений между двумя странами.
Как передает Day.Az об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По информации одного из них, Клеверли прибудет в Пекин 29 августа. Другой источник агентства полагает, что визит состоится в конце августа, но не уточняет его сроков.
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