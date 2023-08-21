Серия взрывов в трех нидерландских городах
Несколько взрывов прогремели в нидерландских городах Амстердам, Гаага и Влардинген.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает местная газета NL Times со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно данным издания, инциденты произошли в ночь на 21 августа. Первый взрыв прогремел в Гааге в 01:10 по местному времени (02:10 мск). Недалеко от жилого дома сработало взрывное устройство, в результате чего загорелась входная дверь и припаркованный рядом автомобиль.
В 02:30 по местному времени (03:30 мск) раздался взрыв во Влардингене. Инцидент произошел около магазина кроссовок, витрины которого оказались выбиты. Также, по информации полиции, у здания обгорел фасад и была повреждена дверь.
В Амстердаме прогремели два взрыва - около 04:50 и 07:00 по местному времени (около 05:50 и 08:00 мск). Оба хлопка зафиксировали в домах, расположенных в районе Зейдост. После взрыва в зданиях начались пожары, которые оперативно потушили сотрудники экстренных служб.
"Полиция начала расследование и попросила свидетелей сообщить им всю известную информацию о произошедшем", - говорится в материале издания.
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