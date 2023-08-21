Иран вносит ясность в вопрос обмена заключенными с США

Соглашения об обмене заключенными и разморозке иранских финансовых активов будут реализованы в течение двух месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Соглашения были заключены с расчетом на то, что они будут реализованы в течение двух месяцев, - приводят его иранские СМИ. - Мы с оптимизмом смотрим на перспективы их выполнения в срок, поскольку, согласно имеющейся у нас информации, работа в этом направлении идет хорошо".

Также Канани Чафи отметил, что, помимо активов, замороженных в Республике Корея, у Ирана есть финансовые резервы в соседнем Ираке. "Процесс передачи этих активов начался, и их часть уже выведена за пределы Ирака", - подчеркнул официальный представитель иранского МИД. Подробности о предстоящем процессе обмена заключенными между Тегераном и Вашингтоном он не привел.

Ранее МИД Ирана рассказал о восстановлении доступа к иранским активам в Южной Корее.