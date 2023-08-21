Эрдоган напомнил, что вступление Швеции в НАТО зависит от Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о сроках ратификации вступления Швеции в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям. Наш парламент примет решение по этому вопросу", - заявил он.

При этом он отметил, что время рассмотрения заявки Швеции неизвестно. По слова политика, в первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма от нападения на священные ценности.

Ранее мы писали о том, что ни один террорист не был экстрадирован из Швеции в Турцию.