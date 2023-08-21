Эрдоган хочет встречи с Путиным "лицом к лицу"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу.

Как передает Day.Az об этом сообщили российские СМИ Новости.

Турецкий лидер уточнил, что намерен провести переговоры в сентябре, несмотря на то что в этом месяце также состоится саммит "Большой двадцатки" в Индии и Генассамблея ООН в США.

"Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - заключил он.

Ранее мы писали о том, что Путин и Эрдоган могут встретиться не в Турции.