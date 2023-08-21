https://news.day.az/world/1591232.html Эрдоган хочет встречи с Путиным "лицом к лицу"
Эрдоган хочет встречи с Путиным "лицом к лицу"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу.
Как передает Day.Az об этом сообщили российские СМИ Новости.
Турецкий лидер уточнил, что намерен провести переговоры в сентябре, несмотря на то что в этом месяце также состоится саммит "Большой двадцатки" в Индии и Генассамблея ООН в США.
"Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - заключил он.
Ранее мы писали о том, что Путин и Эрдоган могут встретиться не в Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре