Турция призывает Россию и Украину принять ее посредничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посреднической роли Анкары для мирных переговоров Москвы и Киева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Haberturk.

Эрдоган отметил, что "Турция стремится и хочет" скорейшего прекращения конфликта. Также он заявил о надежде, "что президент России [Владимир] Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласятся на наше посредничество, чтобы добиться результата".