https://news.day.az/world/1591238.html Турция призывает Россию и Украину принять ее посредничество
Турция призывает Россию и Украину принять ее посредничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посреднической роли Анкары для мирных переговоров Москвы и Киева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Haberturk.
Эрдоган отметил, что "Турция стремится и хочет" скорейшего прекращения конфликта. Также он заявил о надежде, "что президент России [Владимир] Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласятся на наше посредничество, чтобы добиться результата".
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