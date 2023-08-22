Огромная пробка из судов образовалась в Панамском канале

Новый всплеск инфляции угрожает Америке. Все из-за морской пробки в Панамском канале, где прямо сейчас стоят более 200 судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, некоторые из них сели на мель. К этому привела сильнейшая засуха: уровень воды в артерии, соединяющей Тихий океан с Карибским морем, упал до критических отметок.

Администрация канала ограничила пропускную способность контейнеровозов с 36 до 32 в день. По словам экспертов, это приведет к резкому скачку цен на товары.