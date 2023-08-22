https://news.day.az/world/1591244.html Огромная пробка из судов образовалась в Панамском канале - ВИДЕО
Огромная пробка из судов образовалась в Панамском канале - ВИДЕО
Новый всплеск инфляции угрожает Америке. Все из-за морской пробки в Панамском канале, где прямо сейчас стоят более 200 судов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, некоторые из них сели на мель. К этому привела сильнейшая засуха: уровень воды в артерии, соединяющей Тихий океан с Карибским морем, упал до критических отметок.
Администрация канала ограничила пропускную способность контейнеровозов с 36 до 32 в день. По словам экспертов, это приведет к резкому скачку цен на товары.
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