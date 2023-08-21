Трампу порекомендовали выйти из президентской гонки

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен выйти из президентской гонки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала CNN.

Исходя из опросов, Кэссиди полагает, что Дональд Трамп проиграет Джо Байдену. Однако решение о выходе из президентской гонки может принять только Трамп, подчеркнул сенатор.

"Я думаю, что Джо Байдена нужно заменить, но я не думаю, что американцы будут голосовать за того, кто был осужден", - заявил Кэссиди в эфире CNN.

Ранее мы писали о том, что Трамп планирует сдаться полиции.