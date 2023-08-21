Иран угрожает наказать "пиратов"

Иран не будет сидеть сложа руки, видя акты пиратского захвата танкеров, перевозящих его нефть, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Днем ранее иранские СМИ со ссылкой на американские СМИ сообщили о начале разгрузки партии иранской нефти с судна Suez Rajan, захваченного США несколько месяцев назад на побережье Техаса, на судно Mr. Arafat.

"Действия по захвату танкеров, перевозящих иранскую нефть, - яркий пример морского пиратства и нарушения международных положений и правил морских перевозок, и в этом вопросе Иран не будет сидеть сложа руки", - приводит слова официального представителя внешнеполитического ведомства Исламской республики агентство Fars.

Канаани подчеркнул, что "чиновники американского правительства понимают, что эпоха "бей и беги" закончилась, и Иран не останется безучастным по отношению к любым нападкам на права иранской народа где бы то ни было и ответит".

При этом он не подтвердил и не опроверг сообщения о начале разгрузки иранской нефти с судна Suez Rajan, сказав, что на данный момент у него "нет никакой подтвержденной информации по данному вопросу", в том числе о позиции властей США.

Ранее мы писали о том, что Тегеран не будет говорить с Вашингтоном.