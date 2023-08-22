Аналитики ожидают увеличение ключевых процентных ставок выше уровня рыночных ожиданий

Существует риск того, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную ставку сильнее, чем ожидают рынки, или что инфляция будет оставаться выше прогнозов, считает Пиет Хайнес Христиансен, аналитик Danske Bank, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Я думаю, что существует риск того, что инфляция укоренится выше целевого уровня на более длительный срок, чем сейчас учитывают на рынке, а значит ЕЦБ может продолжить ужесточение", - говорит он.

На текущей фазе корректировки денежно-кредитной политики следует делать осторожные шаги, добавляет он.