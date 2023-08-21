Главу разведки Словакии сняли с должности

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала указ о временном отстранении от должности главы секретной службы SIS Михала Алача, против которого словацкая полиция ранее выдвинула ряд обвинений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает интернет-портал pravda.sk со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.

"Его [Алача] пребывание на государственной службе угрожало бы ее интересам", - сказал пресс-секретарь.

Михал Алач 19 августа был задержан полицией по обвинению в превышении полномочий и создании преступной группы.

В пятницу в Братиславе состоялось экстренное заседание Совбеза Словакии, на котором премьер-министр Людовит Одор прокомментировал намерения полиции задержать главу SIS, сказав, что никто в республике не является неприкасаемым, если нарушает закон.