Беларусь обещает прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе

В пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси рассказали, как Минск отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в МИД, белорусская сторона отреагирует на данный шаг Вильнюса "спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран".

"Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются", - сказано в сообщении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в преддверии президентских выборов в Литве власти этой прибалтийской республики "серьезно озабочены тем, что их граждане своими глазами видят, что в Беларуси безопасно и комфортно, что, несмотря на незаконные санкции, стабильно работают предприятия, растет экономика, есть качественная и доступная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания".

В министерстве указали, Минск призывает Вильнюс отказаться от практики создания искусственных барьеров для жителей не только Беларусь и Литвы, но и Евросоюза в целом. Там добавили, что Белоруссия не собирается отменять безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши.

Ранее мы писали о том, что Беларусь назвала "недружественным шагом" закрытие погранпунктов Литвой.