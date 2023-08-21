Турция продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре чтобы обсудить возобновление "Черноморской зерновой инициативы". Об этом турецкий лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Будапешт, передает Day.Az.

В интервью он упомянул о предстоящих мероприятиях, таких как заседание G-20 в Индии и Генеральной Ассамблеи ООН в США, которые также запланированы на сентябрь. Однако, он подчеркнул, что если появится возможность в рамках плотного графика, он намерен обсудить "зерновую сделку" с президентом Путиным.

Эрдоган также уточнил, что первое судно, вышедшее из украинского порта после приостановки "зерновой сделки", является контейнеровозом, а не зерновозом. Он подчеркнул важность достижения положительной позиции России относительно "зернового коридора" и выразил надежду на поддержку господина Путина.

Также президент объявил о предстоящем визите главы МИД Турции в Россию, отметив, что обсуждение вопросов "лицом к лицу" позволит достичь более точных результатов.

Эрдоган подчеркнул, что Турция прикладывает усилия для мирных переговоров между Россией и Украиной, и выразил надежду на успешное посредничество.

Отметив историческую близость Турции и Венгрии, Эрдоган выразил надежду на увеличение объема взаимной торговли и подчеркнул роль Венгрии в Европейском союзе, особенно в свете предстоящего председательства этой страны в ЕС.

В отношении процесса вступления Швеции в НАТО, Эрдоган подчеркнул, что решение о ратификации членства будет зависеть от выполнения Стокгольмом своих обязательств, включая прекращение провокаций против исламских святынь.

Эрдоган выразил благодарность Венгрии за хорошо организованный визит и назвал 2023 год историческим в отношениях между Турцией и Венгрией.