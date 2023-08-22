Трамп согласовал условия освобождения под залог
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Бывший президент США Дональд Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог, сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, представители Трампа согласовали условия, по которым бывший американский лидер внесет $200 тыс. в качестве залога. 