В Нигере проведут набор добровольцев на случай интервенции

В Нигере проведут кампанию по набору добровольцев с целью оказания помощи армии государства на случай интервенции сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его информации, эта кампания стартует 26 августа.

Как писало агентство Associated Press со ссылкой на организаторов данной инициативы, в Нигере планируют набрать десятки тысяч человек, которые будут принимать участие на стороне нигерской армии в возможных боевых действиях против войск ЭКОВАС, оказывая медицинскую помощь и обеспечивая логистику.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.