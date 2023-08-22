США одобрили возможную продажу Польше вертолетов Apache

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении американского Минобороны говорится, что Госдеп "одобрил потенциальную продажу" польским властям "вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на $12 млрд". Варшава ранее запросила разрешение на покупку у Соединенных Штатов 96 таких вертолетов, а также различных запчастей, систем и вооружений.

Американская администрация уже проинформировала конгресс США об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.