Япония согласовывает рекордный оборонный бюджет

Министерство обороны Японии начало согласование военного бюджета на 2024 финансовый год - начинается в стране 1 апреля - на рекордную в истории страны сумму почти 7,739 трлн иен (более $53 млрд по текущему курсу).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei.

Новый военный бюджет предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащенного закупаемыми в США новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35B. Предполагается выделить средства на строительство двух дополнительных эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis.

Будет также сформирован военно-морской транспортный отряд, призванный в случае критической ситуации максимально быстро перебрасывать войска на отдаленные острова в Восточно-Китайском море в районе Тайваня. Его предполагается оснастить кораблями различного класса и вертолетами.

Предусматриваются ассигнования на ускорение разработки новой единой интегрированной системы связи и обработки информации в вооруженных силах, а также ракет большой дальности, способных наносить удары по территории потенциального противника.

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