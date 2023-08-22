В сеть попало видео взрыва дрона в Подмосковье

Момент взрыва дрона в подмосковном Красногорске запечатлела камера видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного канала, дрон упал на парковке во дворе многоэтажного дома. При этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о повреждении автомобилей и окон жилого дома в результате инцидента.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотных аппарата в Московской области - один в районе Красногорска, а другой в районе Часцов.