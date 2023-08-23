Ким Чен Ын устроил разнос чиновникам

Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал нескольких высокопоставленных чиновников, обвинив их в безответственном отношении к обязанностям во время посещения Ансоксих солончаков в уезде Ончхон, где проходят восстановительные работы после затоплений, вызванных разрушением дамбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ни в коем случае нельзя простить недозрелых в политическом отношении, которые не умеют жить единым дыханием с призывом ЦК партии, <...> не умеющих воспринимать тревогу как тревогу, бюрократов, которые игнорируют жизнь и имущество народа, и неискренних в служебных обязанностях перед партией и революцией", - приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Глава Северной Кореи отметил, что, когда в общегосударственном масштабе подчеркивается необходимость принятия мер по предотвращению ущерба сельскохозяйственным культурам, в руководящем составе работников царит "безответственность и недисциплинированность", что объясняется "серьезной проблемой в отношении к делу и взгляде на работу премьер-министра, бессильным отношением и неверным взглядом".

Ранее мы писали о том, что Байден согласен на встречу Ким Чен Ыном "без предварительных условий".