Массовые грабежи в городах Аргентины

В течение уже трёх суток в городах Аргентины происходят массовые грабежи, организованные через группы в WhatsApp

Количество грабежей растет с каждым днём. По некоторым оценкам количество бедных и нищих в Аргентине уже превышает 70%, по официальным оценкам ~36% населения находятся ниже уровня бедности.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.