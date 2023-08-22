https://news.day.az/world/1591398.html Массовые грабежи в городах Аргентины - ВИДЕО
Массовые грабежи в городах Аргентины - ВИДЕО
В течение уже трёх суток в городах Аргентины происходят массовые грабежи, организованные через группы в WhatsApp
Количество грабежей растет с каждым днём. По некоторым оценкам количество бедных и нищих в Аргентине уже превышает 70%, по официальным оценкам ~36% населения находятся ниже уровня бедности.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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