Турция впервые начнет поставлять газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом

Турция планирует начать поставки газа в Венгрию через инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" весной следующего года, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По данным издания, соответствующее соглашение подписали турецкая государственная компания BOTA и венгерская компания MVM.

Согласно достигнутым договоренностям, весной и летом 2024 года в Венгрию будет поставлено 275 млн куб. м природного газа из Турции. Газета отмечает, что поставки будут осуществляться через инфраструктуру "Турецкого потока" в рамках проекта по созданию энергетического центра в Турции.

Таким образом Анкара впервые начнет поставлять природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом.