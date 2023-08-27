Талибы разрабатывают план возвращения девушек к учебе в университетах

Заместитель главы Министерсва образования талибов Лутфулла Хайрхва заявил, что ведомство разрабатывает план, который позволит вернуть девушкам возможность учиться в университетах, Как передает Day.Az об этом сообщает Al-Jazeera.

Сроки завершения работы над планом пока неизвестны.

Ранее талибы запретили в Афганистане работу женских салонов красоты. Отмечается, что ранее выданные лицензии будут считаться недействительными. Кроме того, женщинам в Афганистане запрещено посещать спортивные залы, парки и бани.