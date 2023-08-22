https://news.day.az/world/1591436.html Новое решение по делу экс-президента США
Новое решение по делу экс-президента США
Бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог по уголовному делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN.
По информации телекомпании, договоренность была достигнута после явки Трампа в суд и встречи его адвокатов с представителями офиса прокурора округа Фултон. По условиям договора, бывший американский президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.
Отмечается, что Трамп по-прежнему должен будет явиться в суд.
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