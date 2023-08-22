https://news.day.az/world/1591467.html Франция поставила Украине пробную партию ракет
Франция поставила Украине пробную партию ракет
Франция предоставила Киеву всю пробную партию ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
"Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная", - заявил он.
По его словам, новые поставки ракет SCALP также будут. Говоря о темпах поставок Францией ракет, Омельченко отметил, что "все очень хорошо".
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