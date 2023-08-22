МИД Турции критикует заявление Совбеза ООН по ситуации на Кипре

Министерство иностранных дел Турции считает "оторванным от реальности" заявление Совета Безопасности ООН относительно инцидента в буферной зоне на Кипре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместо того чтобы внести какой-либо позитивный вклад в решение проблемы, заявление лишь осложняет этот процесс. Формулировки, использованные в отношении событий 18 августа, искажают факты и неверно отражают произошедшее. Мы полностью поддерживаем заявление министерства иностранных дел ТРСК по данному вопросу", - говорится в заявлении турецкого ведомства.

В Анкаре отметили, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) "обязаны одинаково относиться к обеим сторонам на острове и действовать беспристрастно".